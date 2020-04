Anticipant une éventuelle reprise des compétitions avec un calendrier chargé, et des matchs programmés tous les trois jours, la Fifa a proposé un changement temporaire du règlement pour permettre aux équipes de faire cinq remplacements par match, et non plus trois. Ce qui aiderait à faire souffler plus facilement les joueurs.

Le football d’après la crise du coronavirus risque de ne plus tout à fait ressembler à celui d’avant. La dernière proposition de la Fifa en est le parfait exemple. Alors que les matchs, en cas de reprise des compétitions, pourraient s’enchaîner à un rythme assez soutenu pour rattraper une partie du retard, l’instance dirigeante du foot mondial souhaite que le nombre maximum de changements autorisés par rencontre passe à cinq, au lieu de trois. Avec pour objectif de faire plus facilement souffler les acteurs.

Cette suggestion, déjà évoquée par plusieurs techniciens à l’image de Claudio Ranieri, doit maintenant être validée par l’IFAB (International Football Association Board), l’organisme responsable des lois du jeu.

Cinq changements, mais en trois fois au maximum

« Lorsque les compétitions reprendront, ces dernières seront probablement confrontées à un calendrier encombré, avec une fréquence de matchs plus élevée que la normale durant plusieurs semaines, explique un porte-parole de la Fifa. La sécurité des joueurs est l’une de nos principales priorités. Or une fréquence de matchs plus élevée que la normale peut augmenter le risque de blessures potentielles, en raison d’une surcharge pour les joueurs. Compte tenu de cela, et à la lumière du défi unique auquel nous sommes confrontés, la Fifa a proposé à l’IFAB d’autoriser temporairement un plus grand nombre de changements, à la discrétion de chaque organisateur. »

Ce changement de règlement, s’il est validé, couvrirait la fin de la saison 2019-2020, mais pourrait aussi – selon la presse britannique – être étendu sur toute la saison 2020-2021 pour les clubs, et même toute l’année civile 2021 pour les sélections. Ce qui veut dire que les cinq changements seraient autorisés lors du prochain Euro.

A noter que les cinq remplacements devraient se faire en trois fois maximum (en plus de la mi-temps) pour ne pas trop casser le jeu. Par ailleurs, un sixième changement pourrait avoir lieu dans les rencontres avec une prolongation lors de ce temps supplémentaire.

Source : RMC