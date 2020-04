Révélation du basket sénégalais de la saison 2017-2018, El Hadj Oumar Brancou Badio plus connu sous le nom de PAPI est en Espagne depuis plusieurs années. Il a intégré la Canarias Basketball Academy , qui forme des talents sur les îles.

De La Matanza, l’une des filiales de l’ABC, dans First Autonomic, il est arrivé au Barça, où il a brillé cette année. À tel point qu’il était le meilleur marqueur d’une équipe qui comprenait deux autres grands projets tels que Sergi Martínez et l’Argentin Leandro Bolmaro.

Le meneur de jeu a atteint 40% de succès sur le triple (marquant plus de deux par match) et a distribué quelques passes de panier par crash. Il a un niveau élevé dans la filiale du Barça (13,4 points par match), mené par Diego Ocampo et en compétition dans LEB Plata.

Senegalese guard Brancou Badio 'Papi' ('99) from FC Barcelona has entered his name in the 2020 NBA Draft, sources told Eurohopes.

Papi signed last summer from a regional league in Spain and had an outbreaking first pro season with Barcelona second team, averaging 13.4 ppg.

