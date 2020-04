En France la reprise des manifestations sportives, même à huis clos, a été interdite et le gouvernement a annoncé la fin des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2.

« La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre« , a annoncé le Premier ministre français Edouard Philippe, mardi dans un discours à l’Assemblée nationale, douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.

« Pour donner aux organisateurs d’événements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (…), tous les événements qui regroupent plus de 5.000 participants et font à ce titre l’objet d’une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l’avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre« , a-t-il également déclaré devant les députés.

La décision de l’UEFA de décaler l’Euro-2020 à l’été 2021 avait offert de nouvelles possibilités au calendrier pour que les championnats de foot s’achèvent, une fois éloignée les risques sanitaires liée à la pandémie de coronavirus qui a mis le football à l’arrêt fin mars.

Il faut rappeler que la saison de Ligue 1 s’est brutalement interrompue à l’issue de la 28e journée, au mois de mars. Si la ligue maintient le même classement, les qualifiés en C1 ne changeraient pas : Paris (1er), Marseille (2e) et Rennes (3e) iraient en Ligue des champions.

Toujours dans l’hypothèse de suspendre les coupes nationales, les qualifiés en Ligue Europa seraient Lille (4e), Lyon (5e) et Montpellier (6e). En Ligue 2, Lorient est pour le moment premier avec 54 points et Lens deuxième avec 53 points et Ajaccio 3e avec 52.

