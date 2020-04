Le milieu de terrain de Fortuna Sittard était l’invité de l’émission Tour d’actualité de ce lundi. Occasion pour la rédaction de relancer le débat sur l’intégration des jeunes joueurs dans la cour des grands.

A Tambacounda où il se trouve actuellement, l’ancien joueur de TFC a commenté son actualité et ce qui passe actuellement dans l’Eredivisie (championnat des Pays-Bas) qui ne reprendra pas avant le 1er septembre. Amadou Ciss nous informe qu’il devrait rejoindre son club à la fin du mois pour participer à un dernier regroupement qui va durer 12 jours après la mise en quarantaine.

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 24 matchs est satisfait de sa deuxieme saison où il assure 22 titularisations. N’est-il pas temps de penser à l’équipe nationale A du Sénégal? Amadou Ciss ne s’impatiente pas. « Chaque chose a son temps. Nous sommes de jeunes joueurs, par la grâce de Dieu nous voulons tous jouer dans la sélection A. Le plus jeune d’entre nous, Moussa Ndiaye, a été convoqué par Aliou Cissé. C’est parce qu’il a prouvé quelque chose. On ne veut pas brûler les étapes. Pour moi, les perfomances que l’on fera dans nos clubs et en sélection nous ouvrirons les portes de la tanière des Lions. L’équipe nationale n’appartient à personne » nous confie t-il.

Il ajoute: « Pour être convoqué, il faut travailler. Pour moi, la première chose à faire est d’essayer d’avoir un contrat professionnel et de gagner une place de titulaire dans le club où on évolue. Nous ferons exactement ce que nos aînés ont fait pour se retrouver en sélection A. C’est comme en mercato, par exemple si le PSG recrute Moussa Ndiaye, Aliou Cissé s’intéressera forcément à lui. »

wiwsport.com