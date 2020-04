Malang Sarr (21 ans), selon le «Bild», « veut absolument aller en Bundesliga» et ça tombe bien puisque le joueur, en fin de contrat, est dans le collimateur des plusieurs club d’allemand. Quatre clubs de la classe élite allemande ont récemment été associés au défenseur central , qui peut également jouer à l’arrière gauche.

Borussia Mönchengladbach

Les Gladbachers étaient déjà très intéressés par Sarr l’été dernier, mais Nice a demandé des frais de transfert d’environ 20 millions d’euros. « Le portefeuille est trop vide », avait alors expliqué le manager Max Eberl. Maintenant, les signes ont changé. Il est logique que le Borussia tentera à nouveau sa chance avec le transfert désormais gratuit des Français, d’autant plus que vous cherchez en vain un défenseur central gauche dans l’effectif des poulains.

Bayer Leverkusen

Ce dernier s’applique également au Werkself, qui a également été associé à Sarr. Cependant, le directeur sportif Simon Rolfes remarque via ‘photo’: « Nous avons actuellement quatre défenseurs centraux dans l’équipe, plus deux en prêt. » Puisque Sarr peut également jouer dans le fond à gauche, il vaut toujours la peine d’être considéré. On ignore si Wendell (26 ans), qui avait récemment perdu sa place habituelle, reste sur le Rhin.

RB Leipzig

Les Red Bulls aiment faire venir des talents français, Sarr s’intègre parfaitement dans le profil. Le chef de la défense de Leipzig, Dayot Upamecano (21 ans), est déjà très loin du FC Bayern selon les informations de FT et sera difficile à garder. Sarr pourrait devenir son successeur. FT sait: RB a également le joueur national Robin Koch (23 ans, SC Freiburg) en vue pour ce rôle .

VfL Wolfsburg

Le club automobile doit cuire de très petits rouleaux en été, un top talent sans transfert s’intégrerait parfaitement dans le profil. L’arrière central Robin Knoche (27 ans) pourrait également laisser les loups gratuitement. John Anthony Brooks (27 ans) est comme le pied gauche de Sarr. On ne sait pas si les deux pourraient jouer côte à côte.

wiwsport.com