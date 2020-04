La Premier League aurait informé les clubs de l’élite qu’elle envisageait de les installer dans des hôtels en cas de reprise du championnat. Les joueurs et le personnel des équipes devraient ainsi passer près de six semaines en isolement et n’en sortir que pour s’entraîner ou jouer un match officiel.

Avec 92 matchs à jouer pour boucler la saison, la Premier League se démène et cherche des solutions afin de favoriser la reprise du championnat en marge de l’épidémie de coronavirus. Et ce qui semblait un plan flou, fin mars, pourrait bien devenir réalité dans les prochaines semaines.

Ce lundi, le Daily Mirror assure que la Ligue a proposé aux vingt clubs de l’élite de loger tous les joueurs et membres du staff dans des hôtels en attendant la fin de la campagne 2019-20.

Un hôtel pour deux équipes

A l’image de la Serie A, la Premier League espère reprendre rapidement la saison et vise la date du 8 juin pour un retour sur les terrains. Encore faut-il obtenir l’aval des autorités sanitaires. Pour convaincre le NHS et le gouvernement, la Premier League prévoierait donc d’installer les joueurs à l’hôtel afin d’y rester en isolement pendant les six semaines où ils joueront. pendant près de six semaines.

Selon les informations du journal britannique, l’équipe évoluant à domicile occuperait la moitié de l’hôtel pendant toute la fin de saison. Les visiteurs, eux se succéderaient dans l’autre moitié de l’établissement le temps de venir joueur leur match. Le tout serait nettoyé et désinfecté en profondeur après le départ de l’équipe visiteuse.

Nouvelle réunion de la Premier League vendredi

Le Mirror affirme que plusieurs pensionnaires de l’élite anglaise en discuteraient déjà avec leurs joueurs. Une nouvelle réunion en visioconférence est prévue vendredi entre les différents acteurs de la Premier League. Les clubs espèrent que d’ici-là, le gouvernement britannique aura donné plus d’éléments sur une éventuelle reprise des activités sportives.

Si les clubs semblent favorables à une reprise, il reste encore à convaincre les instances sanitaires et les joueurs. Dans un pays où l’épidémie de coronavirus a déjà fait 20.730 victimes, cela ne devrait pas être chose aisée… A moins que l’idée de mettre tout le monde en isolement à l’hôtel rassurent les autorités.

