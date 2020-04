L’étude est réalisée par WhoScored qui a parcouru les statistiques de la saison et rassemblé les données de 101 joueurs (Europe) ayant entamé dix matches de championnat ou plus. De tous les milieux de terrain du championnat anglais, Cheikhou Kouyaté passe devant.

La Lion a réalisé la plus grande proportion de ses passes totales vers l’avant (42%), tandis que Georginio Wijnaldum a fait la plus faible (19,4%). La star de Liverpool, cependant, se classe troisième de tous les milieux de terrain de Premier League en termes de précision de passe globale (90,9%), tandis que Kouyate est au plus bas (74,1%).

Ainsi notre source retient cette théorie de cette étude, les passes en avant sont plus à risque en termes de perte de possession. Jouer prudemment donnera une plus grande récompense en termes de précision de passe globale Ainsi, les grands noms de ce championnat ont des notes faibles dans ce registre. Ruben Neves des Wolves est réputé pour l’ambition et l’amplitude de ses passes et bien que le jeune Portugais passe plus souvent en avant que la plupart ici (31,2% du temps), sa précision est disproportionnée malgré tout (78,6%).

Encore plus surprenant, Kevin de Bruyne fait partie d’une poignée de joueurs dont les chiffres à la fois de précision – un modeste 82,1% – et plus surprenant de progressivité – passant en avant de 27,4% du temps – tombent tous les deux en dessous des moyennes.

Sur les 101 joueurs analysés, seuls 13 se sont classés au-dessus des moyennes de l’ensemble du groupe pour la précision globale des passes (86,3%) et le pourcentage de passes jouées en avant (28,6%).



Notons que Cheikhou Kouyaté a disputé 28 matchs cette saison en Angleterre dont 23 titularisations et 1 but marqué en Premier league. Le sociétaire de Crystal Palace a un pourcentage de 74% sur le terrain.

Percentage of passes played forwards by central midfielders in the Premier League (*Stats from starts at DM/CM only) Highest: Cheikhou Kouyate – 42% (74.1% overall accuracy) Lowest: Georginio Wijnaldum – 19.4% (90.9% overall accuracy) pic.twitter.com/xfvJueRvvz — WhoScored.com (@WhoScored) April 17, 2020

