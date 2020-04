Le capitaine des Lions sera l’attraction du prochain marché d’été. Kalidou Koulibaly a un nouveau prétendant en Angleterre après les deux Manchester. Va t’il continuer son avenir en Premier League?

Pour nourrir son rêve de revenir sur la scéne anglaise et européenne, Newcastle veut être offensif sur le prochain mercato. Les Magpies sont en passe d’être rachetés par PCP Capital Partners et cible 3 grans joueurs d’Europe : Fékir, Cavani et Koulibaly.

Selon Footmercato, les Magpies sont entrés officiellement en contact avec le SC Napoli pour recruter le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly. Du haut de ses 28 ans, celui qui est arrivé en provenance de Genk en 2014 prend la forme d’une véritable muraille derrière. Un défenseur très complet tout aussi bon dans l’anticipation que dans les duels.

Information confirmée par le10sport qui rajoute que le joueur aurait même déjà reçu une proposition salariale. Un montant de 12 millions d’euros par saison l’attendrait du côté du nord de l’Angleterre s’il venait à accepter le challenge de Newcastle.

Réticent par le passé, le sulfureux président napolitain Aurelio De Laurentiis est désormais ouvert à un départ de son roc défensif. Mais pour cela, il faudra au moins débourser 80 M€ pour s’attacher les services du numéro 26 napolitain. De son côté, si Koulibaly se sent bien dans son club – au point d’avoir récemment acheté un nouveau bien immobilier à Naples – il a toujours eu une attirance pour l’Angleterre. Une opportunité que les Magpies aimeraient saisir.

wiwsport.com