Qui est le meilleur dribbleur africain de l’histoire ? Afrique Sports vous a concocté son Top 30 des meilleurs africains de l’histoire dans cet exercice.

Nous sommes enclins à penser que Jay Jay Okocha serait la réponse la plus populaire et si l’on considère tous ses gestes techniques et buts en solo, il est difficile de protester contre la grandeur du Nigérian.

Cependant, il serait incroyablement ingénu de penser que le Super Eagle soit seul dans ce domaine. Après sa génération, le continent africain connaît une vague de très bons dribbleurs. El Hadji Diouf, Sadio Mané et Ismaila Sarr sont parmi les meilleurs dans le domaine du dribble actuel.

1- Jay Jay Okocha (Nigéria)

2- Riyad Mahrez (Algérie)

3- El Hadji Diouf (Sénégal)

4- Wilfried Zaha (Côte d’Ivoire)

5- George Weah (Libéria)

6- Sofiane Boufal (Maroc)

7- Gervinho (Côte d’Ivoire)

8- Yannick Bolasié (RDC)

9- Sadio Mané (Sénégal)

10- Pascal Feindouno (Guinée)

11- Mohamed Salah (Egypte)

12- Tésor Lualua (RDC)

13- Rabah Madjer (Algérie)

14- Yacine Brahimi (Algérie)

15- Naby Keita (Guinée)

16- Hakim Ziyech (Maroc)

17- Abedi Pelé (Ghana)

18- Arthur Masuaku (RDC)

19- Yaya Touré (Côte d’Ivoire)

20- Stéphane Sessegnon (Bénin)

21- Jonathan Pitroipa (Burkina Faso)

22- Lakhdar Belloumi (Algérie)

23- Nicolas Pépé (Côte d’Ivoire)

24- Trésor Mputu (RDC)

25- Bertrand Traoré (Burkina Faso)

26- Sibusiso Zuma (Afrique du Sud)

27- Jérémie Boga (Côte d’Ivoire)

28- Noureddine Amrabat (Maroc)

29- Ismaël Sarr (Sénégal)

30- Alex Iwobi (Nigéria)

Afrique Sports