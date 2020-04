Alors que la saison est suspendue en Angleterre et que les dirigeants sont en train de trouver la solution pour terminer la saison. Les joueurs, quant à eux, ont le temps de souffler et de répondre aux questions de leurs fans.

Le capitaine de Manchester City était invité dans un live sur Reddit . A la question, qui est le meilleur joueur de la saison qui n’est pas dans le même club que lui, David Silva a rendu hommage au joueur le plus décisif des Reds. « Dans le monde entier, c’est facile, Messi est le meilleur. En Angleterre, je pense que ce serait Sadio Mane à Liverpool, il se débrouille très bien. »

Plébiscité meilleur joueur de la saison par Sky Sports et The Guardian, Sadio Mané reçoit ainsi les hommages de ses collègues de Manchester City. Pour rappel Kevin De Bruyne l’avait aussi désigné comme le plus décisif. Auteur de 14 buts et 7 passes décisives, il est en bonne position pour remporter le prix PFA de la saison, si cette récompense du meilleur joueur de la saison n’est pas annulée en raison du coronavirus.

