Docteur Alioune Sarr, Président du GNG (Comité National de Gestion) de lutte parle enfin de la démission de Yékini et des vagues de dénonciations au sein de la lutte.

« Il n’y a jamais eu de front au CNG, et je préfère plutôt parler de mission et tant que ceux qui ont confiance en moi me le renouvelleront personne ne peut me détourner de ma mission. Ce sont des gens qui ont un problème avec un règlement. »

Sur le cas de Yahya Diop Yekini démissionnaire, Alioune Sarr dénonce le manque d’élégance du champion : « Moi je n’ai pas l’habitude de laver le linge familial en public. J’ai une embarcation et j’ai mes façons de gérer. Chacun est libre de partir. Mais l’élégance voudrait qu’on nous tienne au courant.

Yékini n’a jamais exposé ses vœux devant nous ».

avec Xibaaru et Lutte TV