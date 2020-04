Il s’agit de son 100e but inscrit lors de la rencontre Liverpool vs Norwich qui a eu lieu le 15 février passé. Sadio Mané, absent depuis 3 semaines à cause d’une blessure a consolidé la place de leader de Liverpool. Entré en jeu à la 60e minute, il a marqué l’unique but de la partie à la 78e minute.

Ainsi ce but est désigné meilleure réalisation du mois de février par BBC Merseyside sport.

🏆 We have a winner….Sadio Mane is the winner of the @bbcmerseysport February Goal of the Month for #LFC with his crucial winner against #NCFC at Carrow Road.#NORLIV

🔊 Sound ON https://t.co/6wOAJ3JjIe pic.twitter.com/2ToXoqlz0l

— BBC Merseyside Sport (@bbcmerseysport) April 23, 2020