Auteur d’une saison solide en Eredivisie, Amadou Ciss devrait quitter le Fortuna Sittard lors du prochain mercato. Amiens et Dijon sont intéressés en L1.

Dans les petits papiers d’Aliou Cissé pour rejoindre la sélection du Sénégal, Amadou Ciss est une des belles révélations de la saison en Eredivisie. L’ancien joueur de Pau, débarqué en 2018 aux Pays-Bas, s’est parfaitement adapté à son nouveau Championnat. Cet hiver, après avoir été sondé par le Feyenoord Rotterdam, l’attaquant de 20 ans a préféré rester au Fortuna Sittard où il réalise une saison solide (22 matches, 6 buts et 4 passes décisives).

Selon les informations de France Football, en L1, Amiens et Dijon ont pris des renseignements sur le profil de ce joueur capable de jouer sur tout le front de l’attaque (9 et demi ou ailier). En MLS, Ciss dispose d’une proposition du Dynamo Houston. Sous contrat jusqu’en juin 2022, sa valeur est estimée entre 1,5 et 2 millions d’euros.