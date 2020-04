Après le championnat suisse, puis la deuxième division allemande, Moussa Koné évolue actuellement en Ligue 1 avec Nîmes Olympiques. Son transfert effectué depuis janvier passé, il fait le bonheur des dirigeants des Crocos avec 5 matchs et deux buts. L’attaquant de 23 ans y trouve aussi son compte, le choix du club, ses ambitions. Il dévoile tout dans Tour de l’actualité de wiwsport.

Formé à Dakar Sacré-Coeur, il a fait passé 5 ans dans d’autres championnats moins médiatisés pour la visibilité de ces performances. « Pour moi il y’a un parcours à tout. Il y’a quelques années, j’avais la possibilité de jouer en France mais le projet sportif des autres clubs en d’autres championnats m’intéressait plus. C’est le cas de mon transfert en deuxième division en Allemagne (Dynamo Dresden). Le plus important pour moi c’est l’expérience puis l’évolution et la visibilité » explique t’il. Il informe quant à son but avec Nîmes: « Mon objectif avec le club est de marquer des buts et se maintenir en ligue 1. »

En équipe nationale, Moussa Koné a disputé la CAN et coupe du monde U20 en 2015. Qu’attendez vous pour intégrer la cour des grands (équipe nationale A)? « Je me dit que c’est compliqué pour moi actuellement. Parce que je suis attaquant et il y’a des top joueurs qui sont dans ce registre. Je viens d’arriver en France, je fais un bon début et il faut que je continue sur cette lancée pour avoir une place en sélection. D’ailleurs, c’est seulement en marquant des buts, faire une bonne prestation que je peux attirer le coach pour une sélection. » Il précise aussi que la CAN 2021 reste dans sa ligne de mire.

Une peur de la concurrence? Moussa Koné « rugit » : non. « Si je viens en ce moment en équipe nationale ce sera pour apprendre. Je ne viendrais pas concurrencer en tant qu’attaquant. Pour moi, d’ailleurs les postes se complètent et ne se rivalisent pas. »

