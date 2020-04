Le 22 avril 2012 est une date inoubliable. Balla Gaye 2 avait battu Yékini pour devenir roi des arènes. Le lion de Guédiawaye avait fait tomber le mythe et la l’arène connaissait son nouveau roi.

Yékini était resté 15 ans sans connaître la moindre défaite dans sa carrière et surtout 8 ans comme Roi des arènes. Après Gris Bordeaux, il avait devant lui un autre jeune lutteur. Et le titre de Roi des arènes était en jeu. La victoire de Balla Gaye 2 fut d’autant plus éclatante que la communication de l’ancien Roi avait été gauche avant le combat.

Jamais dans sa carrière Yakhya Diop n’avait été autant prolixe. La tranquillité, le sang-froid qui le caractérisaient avaient volé en éclats. Il semblait avoir transgressé beaucoup d’interdits, il avait trop affiché la confiance et avait même dressé inutilement des gens contre lui.

C’était au stade Demba Diop, le dimanche 22 avril 2012, Balla Gaye 2 bat Yékini d’une manière très claire pour devenir roi des arènes. Le fils de Double Less avait fait tomber le mythe. Yakhya était un très grand champion qui avait fait ses preuves dans l’arène sénégalaise.

