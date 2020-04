Depuis 2014, il évolue au Naples. Kalidou Koulibaly qui fêtera ses 29 ans en juin prochain aura marqué l’esprit des supporters du club italien.

Son contrat va expirer en juin 2023 mais Koulibaly est annoncé sur le départ cet été. Le roc de Napoli attire plus d’un dans le cercle des grands clubs d’Europe. Il fait partie des meilleurs défenseurs centraux au monde. Connu par ses qualités défensives, le capitaine de l’équipe nationale du Sénégal est aussi polyvalent sur le terrain. Il peut apporter offensivement en jouant haut sur le terrain.

Ainsi il l’a démontré le 24 avril 2018. Exactement lors de la 34 e journée de la Serie A (2017-2018). Il avait marqué l’unique but de la rencontre Naples-Juventus (1-0) à la 90e minute. Une victoire de Naples qui le relançait dans la course au titre à 4 journées de la fin. Cette saison, il avait inscrit à son compteur 5 buts, la plus prolifique jusqu’ici.

wiwsport.com