L’ailier international algérien de Manchester City (Premier league anglaise de football) Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur algérien de la décennie (2010-2019).

Riyad Mahrez haut la main. D’après un vote organisé par site internet algérien dzmatch.com, Riyad Mahrez a été élu joueur algérien de la décennie (2010-2019). Le Citizen devance Antar Yahia et Majid Bougherra sur le podium. Plus de 3500 internautes et une trentaine de journalistes maghrébins ont pris part au sondage.

La belle épopée en Angleterre

Riyad Mahrez – © Icon Sport

En tête du sondage avec 189 points, l'international algérien (57 sélections, 15 buts) doit cette distinction aux trophées qu'il a remportés depuis 2015 en Angleterre. Sur sa route pavée d'or, l'ancien joueur du Havre compte une Coupe d'Afrique remportée en 2019 au Caire, deux championnats d'Angleterre avec Leicester City (2016) et Manchester City (2019), ainsi que toutes les coupes nationales remportées en 2019 avec les Skyblues. Le Fennec s'est aussi distingué par le titre de meilleur joueur de Premier League en 2016 avec les Foxes. Rien que ça.

