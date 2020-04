L’ailière des lionnes a quitté le Monaco Basket Association. Elle s’engage avec le club de Nantes, Basket Saint Paul Rezé.

Pour la saison 2020-2021, Lala Wane sera à Nantes où elle rejoint une autre lionne Aida Fall. BCSP REZE évolue en LF2 qui est la deuxième division nationale du basket féminin en France. Celle qui portait le numéro 14 lors de l’Afrobasket à Dakar Arena vient de quitter le club de Monaco et la NF1. La lionne de 30 ans a soif de challenge et ce transfert en est un, nous dit elle.

« J’ai quitté Monaco parce que là c’est un nouveau challenge qui s’offre à moi. Cela fait plus de 8 ans que je n’ai pas posé les pieds en ligue 2. Faut savoir que dans ce milieu là, c’est très sélectif surtout quand tu es une joueuse qui a du caractère. Donc c’est un nouveau challenge pour moi. Cela me permet de retrouver la ligue 2 depuis le temps et de montrer que les personnes évoluent dans la vie. Après je n’ai pas réellement d’objectifs. Pour moi, l’opportunité de retourner en ligue 2 s’est présenté et je vais montrer que je mérite cette place. »

En mai 2019, Lala Wane a remporté la coupe de France avec l’US Orthez, d’ailleurs elle était la MVP de cette finale remportée face au Pays Voironnier. Elle a disputé une saison avec Monaco Basket association.

wiwsport.com