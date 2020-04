Il a rappelé avoir été obligé de remplacer au pied levé William Ayache (le titulaire) qui avait déclaré forfait. ‘’C’est au petit déjeuner que le coach (Gérard Banide) est venu lui annoncer qu’il allait démarrer la rencontre’’, rappelle l’ancien défenseur. div>

‘’Le match était bizarre. Dès que je montais, les Hollandais mettaient le ballon sur le côté de Jean-François [Domergue] parce qu’ils savaient qu’il n’allait pas vite’’, a rappelé l’ancien arrière droit international.

’Et à partir de là, c’était centre et but avant que la défense de l’OM ait eu le temps de se replacer’’, a précisé Pape Fall, concernant cette rencontre perdue (0-3) par l’équipe phocéenne, qui jouait pourtant à domicile.

Les supporters, dit-il, ont par la suite « voulu chercher un bouc émissaire’’ à travers « le petit Black venu d’une région [du Sénégal] qui s’appelle Diourbel’’.

‘’C’était trop facile mais j’ai eu la force de caractère pour me relever, je suis allé au SM Caen où j’ai fait une excellente saison et, rebelote, je suis devenu meilleur latéral d’Afrique en Algérie et chouchou du public de la CAN 1990’’, a rappelé Pape Fall, qui s’est reconverti dans le coaching.

‘’L’OM a voulu me récupérer, [Bernard] Tapie (président du club d’alors) et Jean-Pierre Bernès (actuel agent de joueurs, homme de confiance du président de l’OM) m’ont appelé’’, a-t-il raconté.

Pape Fall dit avoir refusé cette offre et soutient avoir eu gain de cause en signant par la suite un contrat de trois ans avec Caen, où il a ensuite passé plusieurs années en compagnie de Franck Dumas comme entraîneur.