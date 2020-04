L’émission Tour d’actualité a reçu ce lundi, l’ex capitaine de l’équipe nationale U20, Ousseynou Cavin Diagne. Il se trouve actuellement en Norvége où il joue dans l’élite avec le club Kristiansud Ballklubb.

Formé à l’académie Darou Salam, le milieu de terrain sénégalais a évolué dans des clubs espagnols (Malaga FC, Cadiz FC…). Une étape de son parcours qui n’a pas été de tout repos en atteste ces confessions faites à wiwsport.

« On ne peut pas tout le temps vivre de bonnes choses dans le football. Cela n’existe pas dans le parcours des grands joueurs. Ceux sont des obstacles qui nous forgent. J’ai découvert de bonnes choses sur le jeu. La langue et le climat étaient compliqués à gérer. J’y étais avec Mamadou Mbaye qui était défenseur à Dakar Sacré-Coeur. On a vécu la-bas des choses difficiles. On nous ignorait à l’entrainement. Ils (les formateurs) se disaient dans leur tête qu’on ne peut pas venir et prendre la place de ceux qui étaient dans le club, dans toutes les catégories. Il y’avait des actes racistes qui sapaient notre moral et forme. »

« Thierno Seydi est mon père »

Des moments difficiles qu’il a eu à vivre et gérer à l’age de 18 ans. Toutefois, il tient à préciser le rôle déterminant de son agent Thierno Seydi dans cette période et dans sa carriére. Il entretient avec lui une relation de « père et fils » nous dit il.

« Personnellement, je m’embrouillais toujours avec eux (les dirigeants). On a eu des problèmes avec eux, parce qu’on s’est rendu compte qu’ils nous ont donné un faux contrat. Et c’est Thierno Seydi qui a résolu le problème en se donnant corps et âme.Il faut savoir que Thierno Seydi est un ami de mon père. Ils jouaient ensemble à Sandial. Je peux dire qu’il est mon père. En Espagne, le club (Cadiz Fc) refusait de me payer les 3 derniers mois et c’est Thierno Seydi qui me donnait l’argent. Il me payait plus que le club. C’est une chose que je ne peux oublier. Il me donne beaucoup de conseils en dehors du football et me guide beaucoup dans la vie. C’est un homme entier et qui n’est pas obnubilé par l’argent » témoigne t’il.

