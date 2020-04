Afin de combler un éventuel départ de Thiago Silva, la piste menant à Kalidou Koulibaly a été activée par le directeur sportif parisien Leonardo.

Pas plus tard que dimanche, ESPN indiquait d’ailleurs que l’international sénégalais était d’ores et déjà d’accord sur le principe pour rejoindre le PSG au mercato. Le média dévoilait notamment que des échanges très constructifs avaient eu lieu entre les représentants du défenseur de Naples et la direction du Paris Saint-Germain.

Dans le même temps, le Corriere dello Sport précisait le prix fixé par Aurelio De Laurentiis pour son roc de 29 ans, à savoir 100 ME. Mais ce mardi, des informations contradictoires proviennent d’Angleterre puisque selon le Sun, Kalidou Koulibaly ne donne absolument pas sa priorité au Paris Saint-Germain pour son avenir.

Manchester United est en pole position pour faire signer Kalidou Koulibaly. La star sénégalaise, qui a encore trois ans sur son contrat peut être liée à un transfert qui fera de lui le défenseur le plus cher du monde.

Le joueur de 28 ans a été sur le radar de plusieurs clubs après avoir remporté le prix du meilleur défenseur de la Serie A la saison dernière, dont United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Manchester United prépare donc une nouvelle offre pour recruter le défenseur central sénégalais l’été prochain.

wiwsport.com