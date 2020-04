Pour se donner des forces dans la lutte contre le coronavirus, l’infirmier Nicola Bianco a décidé de floquer le nom de Kalidou Koulibaly sur son uniforme médicale. Oubliée sur le net, l’image fait le tour des réseaux sociaux.

Grand fan de Koulibaly, Nicola Bianco, infirmier dans un établissement à Milan, travaille avec le nom de son idole sur l’uniforme. Interrogé par le média IamNaples, il a expliqué d’où vient cette initiative. « Je travaille à Milan depuis près de six ans et je travaille dans un institut de gériatrie depuis deux ans, dans le fameux RSA qui est en mauvais état. L’initiative est née de mes collègues, un de mes amis sardes a choisi Nainggolan qui avec une grande sensibilité a « republié » la photo. Un autre de mes amis a publié la photo de Romagnoli, il a aussi donné de la visibilité au geste et ensuite j’ai dit de le faire aussi parce que je suis fan de Napoli« , dit-il.

« Il est mon idole, précisément à cause de la détermination et du désir qu’il nous met sur le terrain. Je me suis vu en lui, même dans cette bataille contre le coronavirus. Parce qu’il se bat ouvertement avec les attaquants, comme nous le faisons tous les jours. Comme Koulibaly ne laisse pas passer ses adversaires, nous ne laissons pas passer le virus« , ajoute-t-il. Un très bel hommage au Sénégalais.

Source: Afriquesports