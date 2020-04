Invité dans l’émission Tour de l’actualité sur wiwsport.com, Assane Dioussé est revenu sur son passage en équipe nationale du Sénégal. Le milieu de terrain sénégalais n’est pas venu en sélection depuis quelques temps.

Assane Dioussé qui est absent en sélection depuis quelques temps veut signer son retour. Le milieu de terrain de l’AS Saint-Etienne, a comme objectif de trouver le maximum de temps de jeu pour faire son retour en sélection et gagner des titres.

« J’ai de bonnes relations avec Aliou Cissé et toute l’équipe d’ailleurs. Mais quand tu es un jeune joueur et que tu viens d’arriver, il faut passer par certains étapes pour s’adapter comme il faut. Tout ce qui touche à l’équipe nationale me concerne parce que mon objectif est de revenir. Maintenant il me faut plus de temps de jeu pour pouvoir revenir en équipe nationale. Aliou Cissé compte sur moi mais il ne peut pas te recruter quand tu manques de temps de jeu. Mais mon objectif reste de revenir en sélection et gagner quelque chose », confie Assane Dioussé.

