C’était le sujet de l’émission Les grandes bouches de CANAL+SPORT AFRIQUE. Le départ de Kalidou Koulibaly de Naples cet été semble évident mais sa destination anime le débat. PSG, Barcelone ou Real Madrid, ces journalistes ont donné leurs avis.

« On sait que c’est une bonne chose pour le joueur. Mais l’est-elle pour le joueur, est-ce qu’il ne doit pas viser un club d’un calibre supérieur? Parce que lui c’est un des 4 meilleurs défenseurs au monde » s’interroge Charles Mbuya qui était en visioconférence avec ses collègues.

Et Jean-Alain Boumsong de répondre en expliquant qu’il y’a deux clubs qui sont au dessus du PSG actuellement, le Real Madrid et le Barcelone seulement ceux sont des destinations complexes pour le joueur. Il s’explique « Au Real Madrid, il y’a Ramos et Varane. Peut-être au Barcelone… » déclare t’il. Toutefois, ses doutes persistent sur cette destination. « Est-ce que le Barcelone a envie d’avoir un joueur comme Kalidou. En plus ce club a gagné plusieurs fois la ligue des champions. S’il part là-bas et qu’il fait une première bonne saison et une deuxième moyenne, on lui demandera de partir. Alors qu’au PSG, il peut s’inscrire dans la durée au regard de son age. Il peut faire là-bas 4 saisons ou plus alors qu’au Barcelone il suffit d’une saison moyenne et on lui demandera de faire ses bagages. »

Un avis partagé par Fousseyni Diawara « Il se mettrait même en difficulté parce qu’il devra s’adapter à un nouveau championnat, il y’a une langue et une culture. Alors qu’en France, il va se rapprocher de sa famille, avec Idrissa Gana Gueye qui est dans l’équipe, lui Koulibaly parle déjà français. Le meilleur choix pour lui serait donc de revenir en France. Aujourdhui, le club capable de concurrencer sportivement le FC Barcelone et le Real Madrid, c’est le PSG. »

wiwsport.com