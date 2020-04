Jouer de l’AS Monaco depuis plusieurs saisons, Keita Baldé (25 ans) souhaiterait faire son retour en Espagne, mais pas n’importe où… Il veut revenir au FC Barcelone.

L’attaquant sénégalais de l’AS Monaco se confie dans les colonnes de “AS”, rapporte sport. Fr et compte bien jouer au FC Barcelone dans un futur proche. “C’est l’un de mes souhaits. J’ai pu jouer à l’académie et c’est l’un des championnats qui me manque. Si Piqué est le président, je reviendrai.” Comme il le précise, Baldé a déjà joué au Barça et plus précisément dans l’académie Blaugrana.

