Le milieu de terrain sénégalais a joué son match contre le Covid-19 à Fass. Assane Dioussé a apporté son soutien avec un important don alimentaire.

Le don est composé de riz estimé à 5 tonnes, 150 bouteilles de 5 litres d’huile, du sucre et des détergents. Cette aide est distribuée à plus de 100 familles. La remise est assurée par son père Mambaye Dioussé par ailleurs ancien joueur du Jaraaf et de l’équipe nationale des années 1990.

Les habitants du quartier de Fass ont salué le geste du pensionnaire de Saint-Etienne qui n’en est pas à sa première action sociale.

wiwsport.com