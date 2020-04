Lancé au défi par Jamie Carragher, Steven Gerrard s’est prêté à la composition d’un onze de rêve. Cependant, cette équipe présente quelques particularités. En effet, il n’est pas autorisé, selon les règles de l’ancien des Reds, de choisir deux joueurs de la même nationalité ni de la même équipe. Ce qui donne un onze qui a fière allure mais aussi quelque peu étonnant.

«Jamie m’a envoyé le défi et ce que je peux dire, c’est que ça m’a pas pris plus que quelques heures ! J’ai réfléchi plusieurs nuits. J’ai fait une équipe que j’aimais bien, avec Zidane, Roberto Carlos, Baresi et Carra m’a répondu : ‘non, ils ont joué ensemble !’, donc c’était en fait très difficile », a d’ailleurs indiqué le milieu de terrain emblématique des Reds pour expliquer ses choix, informe Afrique sport.

Finalement, l’ancien international anglais opte pour Jan Oblak dans les cages. Kompany et le sénégalais Kalidou Koulibaly composent la charnière centrale, tandis que Cafu et Andy Robertson sont chargés d’animer les couloirs.

Dans l’entrejeu, le coach des Rangers mise sur Toni Kross, l’ancien mancunien Roy Keane ainsi que Del Piero. Devant, Lionel Messi et Kylian Mbappé sont associés à l’ancien buteur des Blues Didier Drogba.

Oblak – Cafu – Koulibaly – Kompany – Robertson – Kroos – Roy Keane – Del Piero – Messi – Mbappé – Drogba.

wiwsport.com