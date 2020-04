Alors qu’il était encore joueur du Red Bull Salzbourg, Sadio Mané avait tout fait pour rejoindre Southampton et la Premier League. Le Sénégalais a vécu un contexte particulier et a dû aller au bras de fer avec ses dirigeants du club Autrichien pour pouvoir réaliser son rêve et débarquer en Angleterre.

Selon l’encadreur de Mané, Olivier Perrin à Metz, le Sénégalais a rejoint les Saints dans un contexte très particulier. Mais avant, il a vécu d’autres situations amusantes. D’abord son passage de Metz à Salzbourg : Alors que l’Equipe se rendait à Quevilly pour une rencontre de national, Sadio Mané a été prié de descendre du bus. « On l’a mis dans l’avion tout de suite. On ne pensait pas que les autrichiens allaient mettre 4 millions d’euros sur lui », a-t-il lancé.

Mané n’a même pas eu le temps de faire les adieux avec ses coéquipiers et la suite on le connaît bien : il s’est révélé comme un piston en Autriche avec 45 buts et 32 passes décisives en 87 apparitions. Southampton a apprécié ses performances et l’a alors approché. Et Mané a poussé le bouchon trop fort pour pousser ses dirigeants à le libérer.

Le club anglais avait proposé 23 millions d’euros pour s’arracher l’international sénégalais. Mané, qui rêvait de rejoindre l’Angleterre, a décidé de sécher l’entraînement. Il a sauté le barrage retour de la Ligue des Champions contre Malmo à l’époque et son équipe s’est fait éliminée en perdant (3-0). Le joueur s’est même excusé à la presse locale de manière maladroite. A Southampton, il a séduit ses fans avant de rejoindre les Reds de Liverpool où il est devenu une référence. Avec les Reds, il a soulevé le titre de la Ligue des Champions en battant Tottenham (2-0) en finale et il pointe en tête du classement de la Premier League où son équipe est plus que jamais proche du titre, si le Coronavirus le permet.

Source : Orange Football club