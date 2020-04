La Federation Française de Football a choisi de mettre un terme aux championnats amateurs ce jeudi, mais n’a pas tranché pour le National.

La FFF se laisse encore du temps pour choisir ou non de finir la saison. Ce qui laisse le Pau FC et sa belle colonie sénégalaise, dans le flou.

Le Pau FC qui enregistre cinq sénégalais dans son effectif (Moustapha Name, Cheikh Tidiane Sabaly, Mamadou Lamine Gueye, Mor Talla Nger et Abdourahman Ndiaye ), leader de National 1, n’est donc pas plus avancé ce jeudi, et ne sait pas encore si il monte ou non en Ligue 2, la saison prochaine. Une incertitude regagne désormais le camp du club français.

Le club de foot béarnais devrait profiter de l’arrêt définitif de la saison de National pour être promu dans l’élite du foot professionnel. Il était, en effet, en position de montée : une situation qui doit être prise en compte par la Ligue. Le Pau FC entrera ainsi dans une nouvelle dimension et rencontrera quelques-uns des clubs historiques du football français.

