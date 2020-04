A la recherche d’un nouvel attaquant, Andoni Zubizarreta aimerait attirer M’Baye Niang à l’OM. Cela tombe bien, le Sénégalais serait proche de quitter Rennes.

« Si un club comme l’Olympique de Marseille venait demain sonner la charge pour essayer de me recruter, je ne serais pas insensible ». M’Baye Niang n’est clairement pas insensible à l’intérêt de l’OM. Selon les dernières rumeurs, Andoni Zubizarreta serait sous le charme de l’attaquant de Rennes, l’ayant identifié comme une priorité pour cet été, si bien évidemment les moyens étaient à disposition. Il faudra donc sortir le chéquier pour tenter de convaincre Rennes, mais Niang pourrait aussi faire le forcing, lui qui semble déterminé à quitter la Bretagne.

Niang ne se voit plus à Rennes ?

M’Baye Niang ne s’en est pas caché, il a été attristé par le départ d’Olivier Létang à Rennes. Un nouveau chapitre s’est ainsi ouvert en Bretagne et le Sénégalais ne semble plus se reconnaitre dans le projet. L’attaquant aurait ainsi la tête ailleurs comme l’a expliqué un proche du dossier au Phocéen , rebondissant sur les dernières déclarations de Niang : « Il l’a déclaré dès le départ, et ce n’était pas juste pour lui rendre hommage : Niang vit mal le départ d’Olivier Létang, c’est avec lui qu’il avait signé à Rennes et il sait que son départ ce n’est pas juste une incompatibilité d’humeur avec l’entraîneur. D’autant plus avec la crise, une nouvelle politique va être mise en place et cela lui correspond un peu moins ».

