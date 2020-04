El Hadji Diouf, double ballon d’or africain (2001-2002), a séduit plus d’un surtout durant la Coupe du monde 2002 à Séoul où le Sénégal avait battu la France 1-0. Dans Team Dugarry, le Lion de la Teranga, El Hadji Diouf nous raconte les faits.

El-Hadji Diouf qui raconte qu’au contraire des Français, les Sénégalais préparaient de match depuis bien longtemps: « Henri Camara a été prévenu six mois avant qu’il ne jouerait pas le match inaugural ». Le regretté Bruno Metsu avait titularisé à la place du joueur sénégalais le plus prolifique de l’époque N’Diaye avec un objectif très simple, bloquer les couloirs. « Si Lizarazu centre trois fois, tu sors », lui avait dit Metsu, explique Diouf.

« Le Sénégal a obtenu deux fois son indépendance, une fois avec De Gaulle, et on l’a prise une deuxième fois en battant la Frances. On m’envoie encore des messages le 31 mai », dit-il en souriant. Avant d’ajouter que cette victoire du Sénégal, qui va jusqu’en quarts de finale de cette coupe du monde, c’est aussi celle de la formation française. « Regardez la compo, on a tous étés formés en France », rapporte Afrique Sport.

🗣 "Pour les Sénégalais, le vrai jour de l'indépendance, c'est le 31 mai 2002. On est le seul pays à avoir eu deux fois l'indépendance !" 🇸🇳 El-Hadji Diouf, décisif contre les Bleus au Mondial 2002, dévoile les dessous de la victoire historique du Sénégal. pic.twitter.com/cuu8y6UONH — Team Duga (@TeamDugaRMC) April 15, 2020

wiwsport.com