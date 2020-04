Ferdinand Coly, l’ancien arrière droit des Lions, a affirmé que les joueurs sénégalais n’avaient jamais fait de virée nocturne à la veille du match contre la Turquie en quart de finale de la Coupe du monde 2002.

‘’Nous avons entendu tellement de choses à propos de cette rencontre, mais je peux vous assurer que personne n’était sorti. Vous imaginez sortir la veille d’un quart de finale alors qu’il y a la possibilité de faire une demi-finale de coupe du monde, c’est aberrant’’, s’est défendu Coly.

Le Sénégal avait certainement moins de fraîcheur sur cette rencontre et il avait fait face à une équipe de Turquie constellée de très bons joueurs, et surtout, des footballeurs expérimentés, a-t-il estimé. ‘’Ils ont su casser le rythme quand il le fallait, le jeu quand il le fallait, mais aussi c’était une équipe de guerriers’’, a-t-il expliqué. Selon lui, le Sénégal avait joué avec les tripes.

L’équipe nationale a perdu sur un but qui fait très mal, mais c’est aussi ce qui fait le football, a ajouté Coly. Il a indiqué que les Lions avaient réussi le même coup contre la Suède en huitième de finale. En football, ce n’est pas toujours les meilleurs qui gagnent, a-t-il expliqué, rappelant que le gros ratage à la CAN 2012. ‘’Personne ne pouvait imaginer une telle sortie de route du Sénégal’’, a fait observer l’ancien coordonnateur de la sélection nationale au sujet de cette compétition.

Les Lions, favoris de la compétition, étaient rentrés avec trois défaites de rang face à la Zambie, à la Guinée Equatoriale et à la Libye. ‘’Personne ne pouvait pronostiquer une telle défaite, mais, avec le recul, on peut avancer des explications, l’arrivée tardive en Guinée Equatoriale, le retard dans l’échauffement contre la Zambie’’, s’est-il souvenu. ‘’C’était une grosse désillusion, personne n’a vu venir, peut-être que les joueurs étaient trop sûrs de leur football et de leurs qualités’’, s’est-il aventuré. C’était vraiment une débandade, a-t-il reconnu.

