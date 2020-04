Invité dans l’émission Team Duga, El Hadj Diouf a dévoilé les secrets de la victoire du Sénégal face à la France en match d’ouverture de la coupe du monde 2002. Une rencontre où le sélectionneur Feu Bruno Metsu a tout chamboulé avec des consignes montre le fin technicien qu’il était.

« Je vais vous raconter une chose que personne ne sait » raconte la légende. « Avant ce match, Henri Camara avait joué tous les matchs de l’équipe nationale du Sénégal. Il était le titulaire indiscutable et jusqu’à présent c’est le meilleur buteur de l’histoire du football sénégalais. Et Bruno disait qu’il ne pouvait pas se permettre de jouer avec Fadiga et Henri en même temps parce qu’eux sont de vrai attaquants. Donc il était obligé de trouver quelqu’un à droite pour tenir Luzarazu parce que les points forts de la France à l’époque sont Luzarazu et Thuram. «

A Henri Camara, « tu ne joueras pas » A Moussa Ndiaye « Si Lizarazu centre 3 fois, tu sors »

« A l’époque, on avait tous du caractère et Metsu gérait comme il pouvait l’équipe et d’ailleurs, il avait dit 6 mois avant à Henri Camara qu’il n’allait pas jouer le premier match. Et il avait mis dans la tete de Moussa Ndiaye, qui jouait à Sedan et qui était un joueur de devoir que si Luzarazu centre 3 fois qu’il allait sortir. Henri Camara n’avait pas joué ce match et il avait toujours ça à la gorge. Mais finalement, l’équipe avait gagné et Metsu a gagné. »

Aliou Cissé comme taulier, les milieux de terrain buteurs

« L’autre fait est que Aliou Cissé n’avait jamais joué milieu de terrain défensif avant. Pendant la finale de la coupe d’Afrique et les éliminatoires de la coupe du monde, il jouait milieu stoppeur à la place de Malick Diop qui était sur le banc. Bruno Metsu avait tout changé pour mettre des joueurs de devoir. Malick Diop en libéro et Aliou Cissé devant la défense, Salif Diao et Pape Bouba Diop à la réception. C’est pourquoi lors de cette coupe du monde, les meilleurs buteurs étaient les milieux de terrain. »

wiwsport.com