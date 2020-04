Le 9 avril passé, la fédération sénégalaise de football annonçait sa décision de suspendre définitivement les compétitions de la coupe de la ligue et de la coupe du Sénégal. Une décision qu’analysent nos intervenants, tous des journalistes. Leurs avis divergent.

Depuis le 14 mars, toutes les activités sportives sont suspendues au Sénégal en raison du Covid-19. Moins d’un mois après, le comité d’urgence de la FSF en réunion décide d’annuler toutes les compétitions de coupes nationales, régionales et de la ligue sénégalaise de football professionnel. Une décision qui fait suite à la décision des autorités de prolonger l’Etat d’urgence.

Pour Saikou Seydi du groupe E-media Invest, la FSF devait patienter. En effet, il trouve la démarche précipitée. « Je ne m’attendais pas à ce que la fédération prenne cette décision. On est resté un mois sans compétition qui je précise coïncidait avec la trêve (après la phase aller) qui dure 3 semaines. Meme en Europe on parle de suspension mais pas d’annulation sauf en France. D’un coté je peux comprendre parce que le virus est toujours ici et on ne sait pas quand le retour à la normale. Et au Sénégal, il y’a un manque d’infrastructures qui ne facilite pas les choses mais selon moi il fallait attendre un peu. Je ne trouve pas cette décision sage. »

En plus des infrastructures, le temps semble manquer pour poursuivre les compétitions. C’est tout le sens de l’argumentaire d’Omar Fall Bayo du quotidien Enquête. Lui, il approuve la décision. « Je pense que c’est une décision salutaire dans la mesure où le monde est entrain de vivre une situation quasi-incertaine. Je pense que la fédération veut gagner assez de temps et c’est raisonnable parce que cette année la saison a commencé un peu tardivement et annuler ces coupes permettra à la ligue pro de poursuivre le reste du championnat. J’estime donc que cette décision est logique, dans les autres championnats en Europe, ils sont dans la réflexion des formules à adopter pour terminer la saison et ils ne leur reste pas autant de journées qu’au Sénégal qui vient de boucler la phase aller. Et d’ailleurs, il n’est pas encore assuré que la saison se poursuivra parce que l’on ne sait pas quant est-ce les activités vont reprendre. »

Pour Demba Varore, rédacteur en Chef du quotidien sportif Stades, le contexte du Covid-19 au Sénégal n’impose pas l’annulation pure et simple de ces compétitions. « La fédération n’a vraiment pas donné des arguments pour justifier cela. Si c’est un problème de calendrier, cela ne tient pas la route. Le Sénégal n’a pas de calendrier fixe. Pour preuve la dernière intersaison a duré 6 mois entre juin et décembre 2019. Sur le plan financier, il n’y a pas de sponsor ou de diffuseur qui mette le couteau sous la gorge pour exiger de finir forcément la saison 2019-2020 en juillet ou août. Durant les 11 saisons professionnelles, nous avons maintes fois débordé. Rien n’empêche donc même si c’est juin ou juillet la reprise d’insérer la Coupe du Sénégal. Je peux comprendre l’annulation de la Coupe de la Ligue qui n’a presque pas d’histoire, née durant l’ère pro de la volonté de la Ligue et de son sponsor officiel à l’époque Orange. Celui ci s’est retiré donc annuler cette compétition ne me dérange pas. Mais cela me dérange de voir un trou dans le palmarès d’une compétition aussi prestigieuse que la Coupe du Sénégal. C’est la seule compétition majeure de la Fédération sénégalaise de football. On a déjà joué les préliminaires. Il ne reste que 7 tours. C’est pas diable cela. En 2010, je me rappelle que l’on jouait simplement les 16emes de finale lorsque le championnat prenait fin. En 2009, après le Cnf, les élections à la Fsf et l’instauration de la Ligue pro, en 5 mois on a tout bouclé et il n’y avait pas autant de stades praticables que maintenant. »

La solution qu’il propose serait donc d’annuler pour de bon la coupe de la Ligue Pro qui peine à régler les primes des champions. « Moi j’ai plus l’impression que les grands décideurs du Comité exécutif c’est à dire les Me Senghor, Saer Seck, Cheikh Seck, Ablaye Sow ont plus leur manteau de présidents de clubs qui défendent la Ligue et les championnats jusqu’à oublier les intérêts de la FSF, elle-même. Les 15 ou 20 millions du vainqueur de la Coupe du Sénégal cette année serviront peut-être à payer le vainqueur du championnat s’il reprend vu que la Ligue est dans le rouge. C’est pour moi une aberration. Bref, à mon avis on aurait pu annuler pour de bon la Coupe de la Ligue jusqu’à ce que la LSFP ait les moyens de ses ambitions, attendre jusqu’au mois de mai et voir l’évolution de la pandémie. Si tout est réglé d’ici fin mai, on a 3 semaines au club pour la préparation avant la reprise. Et on finit la Coupe du Sénégal et les championnats en deux mois et demi ou 3 mois. »

En prenant cette décision, la fédération sénégalaise de football ne donne pas du grain à moudre. C’est encore plus de problèmes pour un football local qui manque d’infrastructures où pratiquer, de sponsors pour alléger les charges financiers ou encore des recettes de la billetterie avec des stades vides. La décision de continuer ou pas la saison en cours sera connue à la fin du mois. En espérant que le scénario dans d’autres championnats ne se reproduise au Sénégal où l’on verra des clubs mal-classés et qualifiés en coupes, demander la suspension définitive de la saison.

wiwsport.com