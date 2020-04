Pisté par Liverpool depuis des mois, Sadio Mané fait partie des priorités de la maison blanche. L’attaquant sénégalais fait de belles saisons avec son club Liverpool.

Liverpool ne compte pas lâcher un de leurs cadres au prochain mercato. L’ancienne gloire du club, John Aldridge, a néanmoins tenu à envoyer un message à l’attaquant sénégalais Sadio Mané.

« Philippe Coutinho est un excellent exemple, ces derniers temps, de ce qui peut mal tourner. Il était au sommet de sa carrière lorsqu’il a quitté Liverpool pour Barcelone, mais tout est tombé à plat depuis », a souligné l’Irlandais pour le Liverpool Echo.

« De plus, Liverpool est actuellement une meilleure équipe que Barcelone ou le Real. J’ai beaucoup d’affection pour Barcelone en particulier. Quand je jouais en Espagne, j’adorais y aller (…). Mais la Premier League est le meilleur championnat du monde – d’accord, nous n’avons peut-être pas la meilleure météo ! – et Liverpool est l’un des meilleurs clubs de la planète et, bien sûr, il est champion du monde. »

wiwsport.com