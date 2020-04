Blessé en fin 2019 et libre de tout contrat depuis début juillet, la situation de Cheikh ndoye est plus que dramatique. Remis de sa blessure et toujours costaud, le milieu de terrain devrait avoir une idée de se relancer.

Sans certitude sur son avenir, son prêt arriverait à échéance le 30 juin passé, et la signature d’un nouveau bail avec le SCO dans la foulée, quasiment annoncée l’été dernier, n’est finalement pas fixée, car sa blessure aux ligaments croisés a changé la donne et le joueur de 33 ans est désormais libre de tout contrat depuis le 1 juillet.

C’est au pire des moments que cheikh Ndoye a subi une grave blessure en mars 2019. On était à quelques encablures de la Can 2019. Apres une rupture du ligament croisé du genou contractée contre le Mali, en match amical, le 28 mars 2018, à Dakar victoire par 2-1, Cheikh Ndoye est resté éloigné des pelouses pendant 8 mois.

Actuellement en fin de contrat, l’international sénégalais, qui a désormais 33 ans, ne devrait pas séduire les recruteurs pour l’amener dans une équipe de première division. Et depuis, aucune piste le concernant n’est évoqué dans la presse.

Une relance la saison prochaine en Chine ou dans le Golfe serait une bonne alternative. Car, on voit mal des clubs de première division miser sur un joueur qui est plus proche de la retraite que ses performances d’un jeune qui commence sa carrière. D’autant plus que Chaikh Ndoye est resté un an sans jouer.

