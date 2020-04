Alors que son contrat devrait expiré le 30 juin prochain, le PSG a fait une nouvelle proposition à Thiago Silva. Il pourrait rester avec le club de la capitale française.

C’est une information exclusive de 10 sport qui informe que le PSG propose un bail d’un an à Thiago Silva. Alors que l’on s’attendait à un départ du défenseur brésilien qui aura 36 ans en septembre, c’est tout le contraire dans ce dossier. Le PSG a dégainé une offre à l’attention du clan Thiago Silva. Une proposition dans laquelle on retrouve une année de contrat supplémentaire permettant au Brésilien de poursuivre avec PARIS jusqu’en juin 2021. De son côté, O Monstro aimerait avoir deux ans de plus et non une seule année. Les négociations devraient donc se poursuivre mais cette offre parisienne montre bien un changement et une prise de position forte : Un avenir est possible pour Thiago Silva à Paris.

Ce qui menace le dossier Koulibaly à Paris, lui qui était prédit successeur de Thiago Silva. On parlait même d’une paire Marquinhos-Koulibaly pour la défense parisienne. La même source parle des attentes financières de Naples dans ce transfert et le non-engagement du joueur pour un départ comme les raisons qui peuvent faire reculer le PSG. Toutefois, si les deux parties (Thiago Silva et PSG) ne trouvent pas d’accord, Koulibaly restera toujours sur le viseur de Leonardo.

