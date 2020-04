On a l’habitude de voir Kylian Mbappé être annoncé du côté du Real Madrid, plutôt en 2021. Mais The Sun a sorti une bombe en l’envoyant à Liverpool avec un plan qui inclut le transfert de Sadio Mané, attaquant de 28 ans des Reds, au Real Madrid.

« L’entraîneur madrilène Zinedine Zidane est un grand fan de l’international sénégalais et la direction de Liverpool se prépare pour une offre. Ses représentants ont déjà été approchés avec des discussions informelles à propos d’un éventuel transfert. Mané ne cherche pas à partir de Liverpool et le club n’est pas vraiment vendeur. Mais si l’ailier venait à rejoindre Madrid, les dirigeants voudraient le remplacer avec la susperstar Mbappé.

Les Reds peuvent espérer 170 millions d’euros pour Mané et ajouteraient 115 millions d’euros pour négocier avec le PSG. En décembre dernier, le coach Jürgen Klopp avait affirmé que son club n’avait pas la moindre chance de recruter Mbappé. Mais il y a eu depuis le rapprochement avec Nike. Lequel pourrait rapporter environ 110 millions d’euros par an. S’il y a moyen de payer le salaire de Mbappé, alors il est possible de se l’offrir. Et Nike pourrait être persuadé de payer une partie de sa rémunération pour protéger la structure salariale de Liverpool. Sa présence au sein du club titré 6 fois en Europe pourrait grandement augmenter les revenus de Nike. »

Bien sûr, on invite à la plus grande prudence face à ces affirmations. Il n’y a pas grand-chose de concret, à part le fait que Liverpool a des moyens intéressants. Alors oui, une vente de Mané pourrait permettre de financier un gros coup. Mais il n’y a rien qui dit que le Sénégalais va quitter le club. Le média concède lui-même que ni le joueur ni la direction des Reds y pense vraiment.

Paris Fans