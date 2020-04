Les Reds Devils ne lâchent pas l’affaire. Ils n’ont pas peur de la concurrence et veulent Kalidou Koulibaly dans leur effectif. Manchester United est en contact permanent avec Naples et suit de prés le dossier.

Le prochain mercato va marquer le départ de Kalidou Koulibaly à Naples. Depuis 2014, le défenseur sénégalais évolue dans ce club italien. Naples avait pour ambition de faire de lui, le défenseur le plus cher de l’histoire du mercato, après une belle saison 2018-2019. D’ailleurs il a été élu meilleur défenseur de la Serie A. Un souhait que les dirigeants ne peuvent plus réaliser actuellement, le joueur s’étant blessé plusieurs fois cette saison ( absent 11 matchs) s’y ajoute l’impact du Covid-19 sur la valeur marchande des joueurs.

N’empêche le capitaine des Lions de la Teranga reste le joueur le plus courtisé actuellement. Son talent, ses qualités défensives et son grand professionnalisme attirent les grands d’Europe, Real Madrid, Barcelone, Manchester City, PSG et Manchester United. D’ailleurs les deux derniers clubs cités sont dans une forte concurrence. Si à Paris on annonce l’achat d’un appartement par KK, à Trafford, il y’aurait un accord qui sera actif dés juin.

The Sun rapporte aujourd’hui que le club mancunien est en contact permanent avec Naples. Cet été, KK sera vendu même s’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023. Naples veut récupérer de ce transfert 113 millions de livres sterling. Et United veut décrocher un autre défenseur central, bien qu’il ait dépensé 85 millions de livres sterling Harry Maguire de Leicester City l’été dernier.D’autant plus que Phil Jones devrait quitter Old Trafford cet été, tandis que Chris Smalling en prêt à Roma pourrait y rester si Koulibaly signe.

wiwsport.com