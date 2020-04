Il n’est pas envisageable de continuer les compétitions cette saison. C’est l’avis de El Hadj Diouf invité aujourd’hui dans Radio Foot International. La solution serait donc d’arrêter le football partout et de déclarer une année blanche.

« Pour moi, cela me semble impossible. Continuer le championnat après plusieurs semaines de rupture et revenir avec une bonne forme physique n’est pas évident. Il faut accepter cette situation, c’est le bon Dieu qui l’a voulu ainsi. Il faut se préparer à faire une année blanche comme il en existe parfois à l’école. Préparer un autre mercato et une autre saison » explique Diouf qui doute de la tenue d’une CAN en janvier 2021, d’autant plus que les 3e et 4e journées sont reportées.

Cela va de même pour la Premier League où Liverpool attend son sacre depuis 30 ans. Pour El Hadj Diouf, d’autres clubs comme RC Lens sont proches de la montée (2e en Ligue 2). « Pour Liverpool qui a attendu très longtemps, il faut savoir que personne ne se bat pour lui empêcher de l’être. Seulement là, mathématiquement, personne n’est champion. Les gens se focalisent sur Liverpool mais moi je suis sur Lens qui a loupé 4 fois la montée (L1). C’est dur pour tout le monde mais ça doit être une saison blanche. Personne ne passe en classe supérieure. »

