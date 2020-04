Il avait annoncé son départ de l’UAB Blazzers (Université de l’Alabama) qui évolue dans le championnat de basketball NCAA hommes de premiére division, il y’a quelques jours. Makhtar Gueye attire déjà d’autres clubs.

L’ailier de 23 ans veut se relancer ailleurs. Dés l’annonce de son départ des Blazzers sur son compte Twitter, le Lion attire déjà. En plus de l’université d’Etat de Caroline du Nord, d’autres écoles ont aussi manifesté leur intérêt pour lui: Virginia Tech, Miami, l’État du Mississippi, la Géorgie, l’État de San Diego, le Nouveau-Mexique, Georgetown et la Caroline de l’Est.

Makhtar Gueye a commencé 26 matchs avec les Blazers la saison dernière, avec une moyenne de 6,8 points et 5,1 rebonds par match. Ces chiffres sont en baisse par rapport à sa deuxième saison, où il a en moyenne 8,3 points et 6,7 rebonds tout en tirant à plus de 45% du sol.

Alors qu’il lui reste une année d’admissibilité à l’UAB, la décision de Makhtar Gueye de quitter est motivé par le changement d’entraineur cette intersaison. Rappelons qu’il faisait partie de la derniére campagne des Lions à la coupe du monde en Chine. Gueye a disputé 23 minutes pour 3 matchs et 14 points inscrits.

