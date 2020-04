La presse anglaise a affirmé ce matin que Sadio Mané aurait suggéré, son compatriote sénégalais, Ousseynou Ba à Liverpool. Les « Reds » auraient jeté leur dévolu sur le défenseur d’Olympiakos.

Impressionnant depuis le début de la saison avec son club, notamment en Europa League contre les équipes anglaises (Arsenal et Wolves), où le joueur de 24 ans a attiré l’attention de Liverpool mais aussi son compatriote sénégalais, Sadio Mané. « Mané aurait été impressionné par ce qu’il a vu du défenseur central et, en conséquence, a suggéré à Liverpool qu’ils devraient examiner de plus près Ba avant la prochaine fenêtre de transfert », rapporte la même source.

Bien qu’il n’ait fait que 18 apparitions dans toutes les compétitions cette saison pour l’Olympiacos, Ba a attiré l’attention de plusieurs clubs. Le défenseur central pourrait quitter la Grèce, même s’il n’est arrivé qu’en janvier 2019. Évalué à 18 millions de Livres Sterling, Ba pose un dilemme pour Liverpool, compte tenu de son manque d’expérience, d’autant plus qu’il serait très peu susceptible de rivaliser avec Virgil van Dijk ou Joe Gomez.

wiwsport.com