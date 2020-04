L’attaquant sénégalais Mbaye Diagne n’a pas su profiter de son transfert au club Belge et se voit obligé de chercher ailleurs.

Lors d’une interview accordée au média turc « Habertürk », Diagne a fourni des informations sur la situation actuelle et ses projets. Mbaye Diagne a été étonné ,que Galatasaray ait voulu se débarrasser de lui, alors qu’il venait de remporter le championnat et la coupe.

« J’étais très confus. Nous avions gagné à la fois le championnat et la coupe et nous ne nous attendions à rien de tel. Cependant, ces situations se produisent dans le monde du football. Galatasaray a signé un nouveau numéro neuf et c’était important pour moi de jouer. Cependant, j’ai constaté que je n’étais plus indispensable. J’ai donc décidé de passer au Brugge FC, car le club se qualifiait pour l’UEFA Champions League. Je voulais utiliser ce changement comme tremplin. ».

