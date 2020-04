La saison 2019/20 de Ligue Féminine de Basket terminée, le mercato bat son plein. Ou plutôt, les annonces des changements de clubs sont révélées. Outsider pour le titre de champion de France, le club de Charleville-Mézières devrait encore avoir un effectif intéressant la saison prochaine.

En effet, la prometteuse Tima Pouye arrivé à l’arrière et épaulera la vedette locale Amel Bouderra (1,63 m, 31 ans) avec la Belge Kim Mestdagh (1,78 m, 30 ans). Selon nos informations, cette dernière va prolonger tout comme l’intérieure nigérianne Evelyn Akhator (1,91 m, 25 ans), excellente depuis son arrivée fin 2019 (14,5 points et 9,2 rebonds pour 19,3 d’évaluation de moyenne en LFB). Cette dernière sera toujours alignée avec l’internationale française Endy Miyem (1,88 m, 31 ans) alors que deux nouvelles joueuses devraient arriver, toutes deux en provenance de Villeneuve d’Ascq : Christelle Diallo (1,93 m, 27 ans) et Mame-Marie Sy-Diop (1,85 m, 35 ans).

Bref, de belles bases pour un effectif très solide même si Sara Chevaugeon s’en va (direction l’ASVEL), tout comme Djéné Diawara et Janelle Salaun, qui iront elles à Villeneuve d’Ascq. Romuald Yernaux devra maintenant trouver deux extérieures pour compléter son effectif.

Source: Bebasket