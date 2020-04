Il est le sélectionneur de l’équipe nationale masculine du Sénégal. Suite à l’indisponibilité de Porfirio Fisaac, lui qui devait être le premier adjoint est hissé au premier rang. L’ancien pivot des Lions qui a remporté plusieurs distinctions dans différents championnats européens notamment en Espagne s’est confessé dans l’émission « Les maîtres du jeu » de la TFM. Boniface Ndong signe son retour avec les lions aprés l’aventure au gout inachevé en 2014.

Sa nomination à la tête de la tanière

Je suis prêt pour être coach titulaire avec l’équipe nationale du Sénégal. L’expérience n’est jamais suffisante parce que je vais continuer à apprendre avec l’Equipe nationale. Quand Tapha Gaye (directeur technique national) qui a été mon entraîneur m’a appelé pour me proposer d’être l’entraîneur-titulaire, j’ai dit que c’est un rêve, je vais saisir l’opportunité et essayer de relever le défi.

L’aventure en Espagne en 2014 reste un souvenir, il a tourné la page

Malheureusement, ma génération n’a jamais gagné la coupe d’Afrique. C’est un des plus grands regrets de ma carrière. J’aurais peut-être échangé l’Euroligue contre l’Afrobasket. C’est pourquoi la motivation d’être entraîneur est là. Mon objectif quand j’ai pris le rôle de manager général en 2014, c’était pour changer la culture de l’organisation. Il y’avait des personnes qui m’avaient soutenu comme Gallo Fall, Lamine Savané, Ndongo Ndiaye et Serigne Mboup. Des gens qui voulaient que les choses changent.

J’ai essayé d’apporter une organisation professionnelle et on a fait une bonne coupe du monde (2014). Ce succès m’avait donné de l’espoir que les choses allaient partir du bon coté. Malheureusement, quand mon envie de changer les choses arrive à un choc qui était devenu un problème d’Etat et que les gens qui m’ont soutenu quand je me suis engagé se sont tous caché, je me suis dit : je ne peux pas mener la bataille tout seul. Je m’attendais à ce que d’autres personnes viennent me soutenir pour qu’on fasse encore de bons résultats, mais malheureusement, j’ai laissé tomber parce que je ne peux me battre tout seul. Si je suis revenu aujourd’hui, c’est parce que j’ai tourné la page.

La disponibilité des fonds demeure un problème

Ce que j’ai appris, c’est qu’on a un problème d’organisation. On dit souvent que c’est un problème de moyens, mais pour moi, c’est l’organisation. J’ai fait le budget de la campagne de la coupe du monde 2014 qui est un budget peut-être lourd pour le Sénégal, je le comprends. Mais le grand problème qu’on a , c’est plus la disponibilité des fonds. Je ne peux pas critiquer le fonctionnement de l’Etat parce que je ne m’y connais pas. Mais ce que je ne peux pas comprendre, c’est qu’on ait le même problème pendant 25 ans. Pour moi, ce n’est pas un problème d’argent parce qu’on arrive à dépenser des sommes extraordinaires pour une sélection.

Si un joueur est énervé à cause d’une prime, ou parce qu’on a envoyé son billet en retard, ce joueur-là ne peut pas être champion parce que arrivé au moment fatidique, ce joueur démissionne plus vite. I faut régler ce problème si on veut progresser… »

