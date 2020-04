Ils sont peut-être liés par destin. Demba Ba et Papis Demba Cisse font partie du cercle restreint des footballeurs sénégalais les plus capés et les plus décisifs en Europe.

Tous deux ont suivi un parcours similaire et, après avoir passé en Allemagne, puis en Angleterre à Newcastle et en Chine, ils ont débarqué en Turquie, où les deux partenaires sont toujours au top. À 34 ans, Ils font partie des meilleurs artificiers de la Super Lig Turque.

Rémis de sa grave blessure, Demba Ba s’est fait prêter deux fois pour 6 mois à Besiktas en 2017 et en 2018. Après un retour moins fructueux en Chine où il marquera 5 buts en 17 matchs l’ancien attaquant de Chelsea a rejoint Basaksehir à l’occasion de la saison 2018/2019. Cette année le joueur âgé de 34 ans est l’un des meilleurs buteurs de la Super Lig avec 10 réalisations.

Son acolyte à Newcastle, Papis Demba Cisse, a quant à lui découvert la Turquie l’année dernière avec Alanyaspor. 16 fois buteurs en 26 rencontres, il confirme cette saison. Actuellement, il est le 2e meilleurs artificier du championnat turc avec 16 réalisations.

Plus que jamais lié par le destin, Papis Demba Cisse et Demba Ba qui ont évolué ensemble en Allemagne, en Angleterre, en Chine et en équipe nationale du Sénégal, terrorisent actuellement les défenseurs de la Turquie. Pour rappel, le football s’est également arrêté en Turquie dû à la pandémie Covid-19.

