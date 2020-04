Alors que le monde du football est à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19, le directeur juridique de la FIFA a annoncé que la date du début du mercato estival sera reportée.

Le football européen est à l’arrêt dans sa quasi totalité depuis près d’un mois du fait de la pandémie de COVID-19 qui frappe la grande majorité des pays du globe. Les championnats nationaux ont ainsi été suspendus, tout comme les compétitions européennes, tandis que l’Euro 2020 a été reporté à 2021. Cependant, ce ne sont pas les uniques conséquences induites par la crise du coronavirus. En effet, en plus d’un climat d’incertitude économique qui s’est installé à cause de l’arrêt de l’activité économique des clubs, le directeur juridique de la FIFA Emilio Garcìa Silveiro a annoncé ce dimanche que le début du prochain mercato estival allait être reporté à l’occasion d’un entretien accordé à la Cadena COPE . « Le marché d’été des transferts n’ouvrira pas le 1er juillet comme prévu », a-t-il expliqué, sans donner plus de détails quant à la nouvelle date d’ouverture de la fenêtre estivale des transferts.

Source: 10sport