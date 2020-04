L’ancien président de l’Olympique de Marseille, Jean-Claude Dassier aura laissé un mauvais souvenir à Mamadou Niang. Le dirigeant l’avait confondu avec Kaboré, un autre joueur du club. Dans un live sur Instagram avec Younes, un humoriste français, Mamadou Niang a répondu aux questions de ses fans.

Dans une discussion, il a raconté une anecdote plutôt impressionnante sur Jean-Claude Dassier, son président de l’époque… Il l’avait confondu avec un autre joueur du club : Kaboré ! L’ancien attaquant marseillais, qui était capitaine de l’OM à ce moment-là, avait l’air toujours atteint par cet épisode.

« Dassier, quand on a fait 5 – 5 face à Lyon à Gerlan, il est venu dans le vestiaire et il m’a appelé Kaboré. Alors que j’étais capitaine de l’OM ! Je lui ai dit : pardon mais je suis attaquant et capitaine de ton équipe et tu ne connais pas mon nom? Il nous a confondu ! Il ne connaissait pas les noms ! »

