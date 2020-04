Comme annoncé, le Fleury Loiret Handball (LFH) complète sa base arrière avec l’arrivée de Doungou Camara, internationale sénégalaise. Présentation.

Après la Polonaise Paulina Uscinowicz, 20 ans, arrivée au mois de mars, le Fleury Loiret Handball (Ligue Butagaz Energie) tient sa deuxième recrue pour la saison 2020-2021. Il s’agit d’une autre arrière, internationale elle aussi, originaire du Sénégal, qui vient de s’engager pour une saison : Doungou Camara, 25 ans, qui, après des passages à Issy-les-Moulineaux, Le Havre, et la VGA Saint-Maur, s’apprête à poser ses valises dans un quatrième club de l’Hexagone. Le tout, au sein d’une équipe de Division 1, un niveau élite qu’elle connaît bien pour y avoir déjà disputé une centaine de rencontres, entre 2012 et 2018. On rappellera, pour la petite histoire, que Doungou Camara faisait partie, en 2015, de l’effectif parisien qui avait été battu par les Panthères en finale du championnat de France…

Doungou Camara

Arrière, droitière, née le 7 janvier 1995 (25 ans) à Pontault-Combault (Seine-et-Marne).

Nationalité : franco-Sénégalaise.

Taille : 1,68 m.

Sélection, Sénégal A (34 sélections, 71 buts).

Palmarès national en club : championnat de France LFH : vice-championne en 2015 et 2014. Coupe de France : finaliste en 2017 et 2014.

Statistiques en Ligue Féminine de Handball : Division 1 : 103 matches, 174 buts.

Palmarès européen en club : Cup Winners’ Cup : finaliste en 2013. Challenge Cup : finaliste en 2014.

Statistiques en Coupe d’Europe : 24 matches, 43 buts. Palmarès en équipe nationale : championnat du Monde : participation en 2019. Coupe d’Afrique des Nations : participation en 2016. Jeux Africains : médaille de bronze en 2015.

Clubs : 2019-2020 : Stella Saint-Maur Handball (D2).

2017-2019 : Havre Athletic Club Handball.

2012-2017 : Issy Paris Hand.

wiwsport.com avec la république du centre