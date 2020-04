Il s’agit de la ligue féminine de basketball. Elle est définitivement suspendue, une décision prise à l’unanimité par le bureau fédéral de la fédération en accord et concertation avec les clubs de la LFB.

La prolongation attendue du confinement et la priorité impérieuse donnée à la santé des joueuses, des staffs et du public ont amené la FFBB à prendre la décision d’arrêter le Championnat de Ligue Féminine de Basket – LFB pour cette saison. Suite à cette décision, le titre de champion ne sera pas attribué et il n’y aura pas de relégation sportive.

En ce qui concerne la saison 2020-2021, la FFBB a obtenu auprès de la FIBA Europe de qualifier :

– 3 équipes en Euroligue : Lyon-ASVEL Féminin, Bourges et Lattes-Montpellier ;

– 5 équipes en Eurocup : Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, Roche Vendée et Villeneuve d’Ascq où évolue Mame Marie Sy. Elle a disputé 12 matchs cette saison pour une moyenne 5,7 en points et 4,9 en rebonds. Son club est à la 8e place du classement de la saison arrêté à la 17e journée.

Le match des Champions prévu en ouverture de la saison 2020-2021 sera remplacé par la Finale de la Coupe de France 2020. Elle se déroulera à Paris et opposera le club de Tango Bourges Basket à celui de LDLC ASVEL féminin.

wiwsport.com